Москва, , 16:54 — REGNUM В Дагестане проблема водоснабжения стоит уже не один год. В настоящее время при помощи федерального центра она начала решаться. Первостепенной задачей станет ветка водовода, которая будет проложена от Чиркейского водохранилища до Махачкалы и Каспийска, рассказал 6 апреля глава республики Сергей Меликов президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.

Водопровод Another Kiev

«Мы начинаем сегодня с основной ветки водовода, которая проведёт линию водоснабжения от Чиркейского водохранилища до Махачкалы и Каспийска. Важно это ещё и тем, что она будет являться ключевой, и в последующем её можно будет развивать по другим районам, в том числе крупным городам. Если дальше продолжать — Каспийск, дальше Избербаш, дальше Дербент. То есть, по сути дела, всю территорию Дагестана мы здесь можем охватить» , — рассказал Меликов.

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Он отметил, что республике одобрен инфраструктурный кредит на 10,4 млрд рублей для решения вопроса водоснабжения. Меликов также затронул другой важный для Дагестана вопрос — очистных сооружений. По словам главы Дагестана, в настоящее время идет корректировка проекта строительства махачкалинского канализационного коллектора. Вопрос его создания очень важен, так как там подача воды идет через коллектор и имеются два блока очистных сооружений, рассказал Меликов.

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