Луга , Ленинградская область, 6 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В ходе спецоперации России по защите Донбасса погиб житель Ленинградской области, гвардии старший сержант Никита Татаренко, сообщил 6 апреля губернатор региона Александр Дрозденко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи

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Уроженец Луги Никита Татаренко погиб при выполнении специальных задач.

«Сражаясь с неонацистами и националистами на Украине, Никита Сергеевич Татаренко погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас. Об этом мы всегда будем помнить», — отметил Дрозденко.

Глава Ленобласти выразил соболезнования родителям, близким, друзьям павшего воина, его однокурсникам по Лужскому агропромышленному техникуму и однополчанам.

«Вместе с семьей Никиты Сергеевича Татаренко скорбят сегодня все ленинградцы. Вечная память герою, отдавшему жизнь за Россию!», — добавил Дрозденко.

Ранее официально сообщалось о гибели шести жителей Ленобласти, отправившихся защищать Донбасс: рядового Матвея Вахитова, прапорщика Юрия Савенкова, капитана Андрея Портуся, военнослужащих Павла Позанена и Дмитрия Федосеева, гвардии старшего сержанта Сергея Солоева.