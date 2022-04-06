Лос-Анджелес, США, , 16:53 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) не согласен с подсчётами его состояния журнала Forbes. Об этом 6 апреля пишет The Blast, ссылаясь на свои источники.

Канье Уэст Скриншот с YouTube

По данным издания, рэпер уверен, что издание «недооценило» его капитал. Уэст считает, что вместо указанных $2 млрд он располагает $7 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Forbes признал Илона Маска богатейшим человеком в мире. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос, а на третьем — владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья.

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