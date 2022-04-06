Москва, , 16:53 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о сроке, на который может избираться мера пресечения в виде залога, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 17 июня 2021 г. № 29-П.

Предусматривается установление срока, на который может избираться мера пресечения в виде залога, — на срок до двух месяцев. Срок применения данной меры пресечения исчисляется с момента внесения залога.

В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде залога срок применения залога может быть продлен по решению суда.

Также предусматривается возможность апелляционного обжалования постановления или определения суда об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мягкую меру пресечения до вынесения итогового судебного решения.

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