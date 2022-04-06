Москва, 6 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В обозримом будущем Евросоюз может столкнуться с большими трудностями экономического и политического характера. Об этом 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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По мнению эксперта, вводя санкции против России руководство ЕС совершает акт самоубийства. Эти действия в конечном итоге могут привести к развалу Европейского союза.

«Это самоубийство Европейского союза. Но погибать он будет не сам собой в силу инфляции, а потому, что должны будут измениться руководства сран — ЕС разрушат европейские национальные администрации. Они будут искать взаимовыгодные соглашения с Россией, а не подчиняться европейской бюрократии. ЕС демонстрирует, что он может погибнуть в ближайшие годы. Но это не произойдет автоматически, без острейшей политической борьбы», — спрогнозировал Колташов.