Москва, , 16:49 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, исключающий создание новых биосферных полигонов государственных природных биосферных заповедников, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Оренбургский заповедник © Наталия Судец

Определяется, что биосферные полигоны, созданные на части территории государственных природных биосферных заповедников или присоединенные к государственным природным биосферным заповедникам до дня вступления в силу данного федерального закона, сохраняются в установленных границах и функционируют с учетом допустимой антропогенной нагрузки на природные комплексы и объекты государственных природных биосферных заповедников и режима особой охраны территорий указанных биосферных полигонов.

Территории полигонов становятся частью заповедников.

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