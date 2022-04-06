Батайск, Ростовская область, 6 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор четверым местным жителям, обвиняемым в похищении людей и использовании рабского труда. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следователи полагают, что злоумышленники с июня 2018 года по август 2019 года подыскивали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства и средств к существованию, затем обманом или путём похищения доставляли людей в Батайск. В частном домовладении людей незаконно удерживали и использовали их труд. В помещении отсутствовали условия для проживания и питания.

Находясь в рабстве, люди каждый день бесплатно выполняли тяжёлые работы на сельскохозяйственных полях и других объектах. Оплату труда злоумышленники присваивали себе. Потерпевшими признаны 20 человек.

Ростовский суд приговорил 25-летнего мужчину к десяти годам колонии строгого режима, 24-летнего члена банды — к девяти годам колонии строгого режима, 49-летнего злоумышленника — к восьми колонии строгого режима и 30-летнего мужчину — к шести годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.