Курск, , 16:48 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 42 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

6 апреля выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 114 тыс. 488 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 107 тыс. 233 пациента, в том числе 408 – за последние сутки.

Всего скончались 2398 человек. Подтверждено два новых летальных случая.