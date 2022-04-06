Будапешт, , 16:47 — REGNUM Венгрия не поддержит новые санкции Евросоюза, которые будут касаться закупок российской нефти и газа, заявил 6 апреля представитель венгерского кабинета министров Золтан Ковач.

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По его словам, Будапешт не намерен соглашаться с Брюсселем по вопросу антироссийских санкций в нефтегазовом секторе.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Венгрии Петер Сийярто сообщил о подготовке технического решения вопроса оплаты газа из России в рублях.

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