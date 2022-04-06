Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Американский рэп-исполнитель ScHoolboy Q (Куинси Мэтью Ханли) выпустил трек Soccer Dad. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 6 апреля.

ScHoolboy Q Скриншот YouTube

Новая композиция посвящена нынешней влиятельности артиста в музыкальной индустрии, а также его пути к славе. Ожидается, что Soccer Dad войдёт в будущий альбом ScHoolboy Q, премьера которого может состояться уже в 2022 году.

Напомним, что последней опубликованной пластинкой ScHoolboy Q является CrasH Talk. Альбом был представлен 26 апреля 2019 года и стал пятым полноформатным релизом рэпера.

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