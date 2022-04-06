Рига, , 16:41 — REGNUM

Врач Publicdomainpictures.net

Разрешение правительство Латвии врачам-беженцам с Украины работать в медицинском секторе страны без требований к знанию госязыка не решает главной проблемы — вопроса о профпригодности таких специалистов. Об этом президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце заявила в интервью местному «Радио 4».

По ее словам, среди тысяч украинских беженцев в Латвии есть специалисты с медицинским образованием, и они хотят работать. На данный момент от украинских медиков получено 60 заявлений на разрешение на работу.

Однако им необходимо иметь подтверждение, что они дипломированные специалисты. Айзсилниеце отметила: главное, что волнует Латвийское общество врачей-это именно подтверждение заявляемых знаний и профпригодности таких кандидатов.

«Мы не можем просто выдать это разрешение. Врачи, которые приезжают и говорят: знаете, ребята, я вот там учился в Харьковском мединституте, а потом проходил последипломное обучение в Виннице… Или в Киеве. Мы так не можем!», — категорично заявила президент Латвийского общества врачей.

Общество намерено обратиться к соответствующей организации на Украине, которая и должна будет подтвердить документы об обучении или медпрактике кандидатов.