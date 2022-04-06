Бухарест, , 16:41 — REGNUM Министр европейских инвестиций Румынии Даниэл Вылчану подал в отставку, мотивируя свое решение разногласиями с политикой нынешнего румынского правительства. Об этом 6 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Уход в «тень» Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». Реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР

«В настоящее время в кабинете министров нашей страны больше нет той сплоченности и взаимной поддержки, которая была в начале его формирования в коне 2021 года, — резюмировал, в частности, он. — Я уверен, что смогу реализовать себя на ином поприще». На другие вопросы Вылчану отвечать не стал.

Напомним, Вылчану являлся одним из самых продуктивных чиновников указанной отрасли. В его каденцию официальный Бухарест подписал более десяти крупных договоров с Брюсселем о выделении Румынии кредитов, а также дополнительных европейских инвестициях в румынскую экономику.

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