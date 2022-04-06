Сакраменто, США, , 16:41 — REGNUM Третий подозреваемый арестован в связи со стрельбой в американском городе Сакраменто, в результате которой погибли шесть человек и более десяти получили ранения, сообщает 6 апреля Fox News.

Полиция США Tony Hisgett

Речь идет о 31-летнем Дэвионе Доусоне, взятом под стражу за незаконное ношение оружия. При этом ему не предъявляют обвинений, непосредственно связанных со стрельбой. Согласно тюремным записям, 5 апреля он был освобожден из тюрьмы округа Сакраменто.

Несмотря на арест трех подозреваемых, причина перестрелки в Сакраменто остается неизвестной, а полиция не спешит делиться информацией.

Власти уже арестовали 26-летнего Дандрэ Мартина и его брата, 27-летнего Смайли Мартина. Оба они обвиняются в незаконном хранении огнестрельного оружия, а Дандрэ Мартин — также в нападении с применением огнестрельного оружия.

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