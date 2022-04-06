Приштина, Сербия, 6 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Нормализация отношений с Белградом — это первый шаг, который Приштина должна предпринять на пути интеграции в Евросоюз. Об этом заявил глава канцелярии ЕС в Косово Томас Шунег 6 апреля.

Флаг Косово

Шунег добавил, что представители сепаратистских властей в Приштине до подачи заявления на вступление в ЕС должны провести консультации с государствами-членами этого союза ради достижения общего консенсуса.

«Принцип одинаковый, но процесс в разных странах находится в разных фазах, и Косово там, где есть, так как оно поздно начало подготовительный процесс. Ожидается, что Сербия согласует все мероприятия. Косово может подать заявление на вступление в ЕС, но первый шаг — это успешное окончание диалога со Сербией», — процитировал телеканал РТС слова Шунега.

Представитель ЕС добавил, что Брюссель хотел бы увидеть региональное сотрудничество стран Западных Балкан и назвал инициативу Open Balkan вполне жизнеспособной, но, по его словам, «Косово не помогает развитию этого процесса».

Напомним, что сепаратистское Косово готовит заявки на вступление в ряд международных структур после того, как в сентябре 2021 года перестал действовать запрет на вступление Приштины в международные организации, предусмотренный Вашингтонским соглашением 2020 года.