Волгоград, 6 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. К штрафу за реабилитацию нацизма приговорил 20-летнего студента из Волгограда областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Молодой человек 22 июня 2020 года через личный телефон разместил на своей странице в социальной сети текст с оправданием и одобрением нацизма. Студент, в частности, назвал «недочеловечеством» и паразитами страны и народы, на которые осуществлено нападение, их мировоззрения — дегенеративными, а действия нацистов — священными».

Вину в инкриминируемом ему деянии студент признал, раскаялся в содеянном. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговором Волгоградского областного суда молодому человеку назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.