Москва, , 16:39 — REGNUM Решение продавать газ за рубли позитивно скажется на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Однако наряду с этим эта мера больно ударит по странам Евросоюза. Следствием отказа от евро станет ускорение темпов инфляции на территории ЕС, убежден эксперт.

«Утрата товарной опоры для евро будет означать усиление инфляции в Евросоюзе, если же они будут вводить новые санкции, то это будет иметь самые тяжелые последствия для европейских потребителей и европейских производителей», — сказал Колташов.

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