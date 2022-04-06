Экономист заявил о росте инфляции в ЕС после решения продавать газ за рубли
Москва, 6 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Решение продавать газ за рубли позитивно скажется на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил экономист Василий Колташов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Газ за рубли
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Однако наряду с этим эта мера больно ударит по странам Евросоюза. Следствием отказа от евро станет ускорение темпов инфляции на территории ЕС, убежден эксперт.
«Утрата товарной опоры для евро будет означать усиление инфляции в Евросоюзе, если же они будут вводить новые санкции, то это будет иметь самые тяжелые последствия для европейских потребителей и европейских производителей», — сказал Колташов.