Анкара, , 16:38 — REGNUM В Чёрном море возле турецкого побережья обнаружена морская мина, сообщает 6 апреля министерство национальной обороны Турции.

Морская мина

Уточняется, что подозрительный объект был обнаружен патрульным самолетом недалеко от острова Кефкен в районе Кандыра и был идентифицирован как мина.

«Мина, обнаруженная у Кефкена, благополучно обезврежена специальной подводной командой», — указано в заявлении турецкого военного ведомства.

Как сообщало, сразу же после начала спецоперации по денацификации Украины украинские военные установили около 420 мин в районах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

Через несколько дней возникла угроза дрейфа сорванных штормом украинских мин вплоть до пролива Босфор и даже в Средиземное море.

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