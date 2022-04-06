Анкара, 6 апреля 2022, 16:38 — REGNUM В Чёрном море возле турецкого побережья обнаружена морская мина, сообщает 6 апреля министерство национальной обороны Турции.
Уточняется, что подозрительный объект был обнаружен патрульным самолетом недалеко от острова Кефкен в районе Кандыра и был идентифицирован как мина.
«Мина, обнаруженная у Кефкена, благополучно обезврежена специальной подводной командой», — указано в заявлении турецкого военного ведомства.
Как сообщало, сразу же после начала спецоперации по денацификации Украины украинские военные установили около 420 мин в районах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.
Через несколько дней возникла угроза дрейфа сорванных штормом украинских мин вплоть до пролива Босфор и даже в Средиземное море.
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