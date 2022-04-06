Приштина, Сербия, 6 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Демократической лиге Косово 6 апреля обвинили правящую партию Косово «Движение за самоопределение» в кумовстве. По словам оппозиционеров, в «Самоопределении» воспользовались служебным положением, чтобы назначить своих сторонников в советы директоров республиканских компаний, в том числе в энергетический регулятор КЕК.

Vetevendosje.org Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявку на участие в конкурсе на вступление в совет директоров КЕК подали 4668 человек, одобрено было лишь 128 заявок. Все одобренные заявки пришлись на сторонников «Самоопределения» и родственников прежних руководителей КЕК.

В прокуратуре первой инстанции в Приштине сообщили о начале расследования этих обвинений. В поддержку расследования выступила министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу. Хаджиу выразила уверенность в том, что расследование докажет беспочвенность обвинений.