Москва, , 16:37 — REGNUM В Дагестане рост показателей в промышленности в 2021 году почти в пять раз превысил средние значения по России. Хорошие показатели также по сельскому хозяйству. Такую положительную динамику отметил президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я посмотрел, у вас промышленное производство в прошлом году выросло значительно больше, чем в среднем по России, — на 16 с лишним процентов, а по стране у нас было 3,1. За счёт чего, Сергей Алимович? <…> И сельское хозяйство подросло хорошо тоже» , — задал вопрос руководителю региона глава государства.

Меликов назвал одной из причин роста экономических показателей выведение производств из «тени».

"Мне кажется, здесь мы просто провели огромную работу, и начал её ещё Владимир Абдуалиевич (предыдущий глава Дагестана Владимир Васильев — Ред. ИА REGNUM), по выводу многих предприятий, в том числе предприятий промышленности, из «тени». И эти показатели как раз дали возможность» , — заявил Меликов.

Напомним, рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Дагестана Сергея Меликова состоялась в Кремле 6 апреля.

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