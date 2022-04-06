Будапешт, 6 апреля 2022, 16:36 — REGNUM Приглашение провести переговоры в Венгрии поступило от премьер-министра этой страны Виктора Орбана российскому и украинскому президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
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Об этом, пишут СМИ, Орбан заявил президенту России в ходе телефонных переговоров 6 апреля.
Кроме того, на эти гипотетические переговоры приглашены федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и французский президента Эммануэль Маркон.
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