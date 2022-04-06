Палм-Спрингс, США, , 16:35 — REGNUM Управление города Палм-Спрингс в американском штате Калифорния планирует обеспечить универсальным базовым доходом (UBI) трансгендерных и небинарных людей, не относящих себя ни к одному из двух полов, сообщает 6 апреля Reuters.

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По решению местных властей, жители города, сделавшие операцию по изменению пола, смогут ежемесячно получать по $900. Это же относится и к небинарным лицам. При этом последним не потребуется предоставлять каких-либо доказательств своего отношения к данной категории, а нужно будет иметь только документы о том, что они находятся на пороге бедности.

Сообщается, что инициатив была единогласно одобрена членами городского совета Палм-Спрингс. На реализацию новой программы планируется выделять $200 тысяч.