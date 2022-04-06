Лондон, 6 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Студия Sid Gentle Films работает над созданием спин-оффа сериала «Убивая Еву». Об этом 6 апреля пишет Deadline.

Кадр из сериала «Убивая Еву» Джоди Комер

Шоу расскажет о молодости одной из героинь оригинального сериала Каролин Мартенс (Фиона Шоу), главы российского отделения Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6). Как предполагает издание, в сюжете расскажут о том, как Мартенс была молодым шпионом в Советском Союзе.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Убивая Еву» состоялась 8 апреля 2018 года на BBC America. Четвёртый сезон стал последним — первый эпизод вышел в феврале 2022 года, а финальный выйдет 10 апреля.