Улан-Батор, 6 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Улан-Баторе задержаны пять человек, готовивших покушения на местных политиков. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Главного разведывательного управления.

Флаг Монголии

«Разведывательное управление ведёт расследование в отношении организованных лиц, которые имели цель устроить провокацию во время мирных демонстраций и митингов. В частности, спецслужбы задержали пятерых лиц, готовившихся к совершению экстремистских преступлений, предусмотренных статьей Особой части УК Монголии», — сообщает пресс-служба.

Главное разведывательное управление Монголии утверждает, что задержанные мужчины планировали провести серию покушений на политиков и государственных деятелей, захват особо важных государственных объектов. При обыске обнаружены 12 единиц огнестрельного оружия, патроны и взрывчатка.