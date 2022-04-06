Владимир, , 16:32 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализирован 41 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

6 апреля выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом – на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 148 тыс. 294 случая заражения.

После выздоровления выписаны 141 тыс. 88 пациентов, в том числе 164 – за последние сутки.

За весь период скончались 3378 человек. Подтверждено три новых летальных случая.