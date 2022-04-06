6 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Представители государства должны продолжать вести переговоры с Киевом, хотя бы для того, чтобы решать вопрос об обмене пленными. Пресс-секретарь главы государства должен давать интервью западным СМИ, чтобы доносить до еще не оглохших нашу точку зрения. Однако тональность всех этих разговоров и переговоров должна кардинально измениться. Нам не в чем оправдываться. Мы обвиняем.

Сергей Гуркин, , 17:38 — REGNUM Сообщая о начале военных действий на Украине, президент России использовал слова «специальная военная операция», а не слово «война». Потому что война — это когда сражаются с государством, нацией, народом. А когда убирают гниль, разъедающую народ братской страны и саму эту страну, это называется — «спецоперация».

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Всё так.

Однако с 24 февраля 2022 года Россия в состоянии войны все-таки находится. Только не с Украиной.

Россия находится в состоянии войны с политическим образованием, которое условно обозначается словом «Запад».

При этом внутри России, точнее, внутри значительной части ее «элит», атмосфера сохраняется такая, будто никакой войны нет.

Поведение всех этих переговорщиков, пресс-секретарей, телеведущих, музыкантов, муниципальных депутатов и т. д. и т. п. вносит непонимание, раздражение, сумятицу в тот самый момент, когда единство необходимо как воздух.

Эти граждане считают, что раз нет «войны с Украиной», то нет и войны вообще. Они надеются сохранить второй стул, запасной аэродром и рукопожатность. При полном безразличии к цене, которую давно платят русские на Украине и которую уже полтора месяца платят наши солдаты.

Российская армия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такое положение вещей недопустимо.

Запад не скрывает, что находится в состоянии войны с нами. Он воюет не собственными руками и не на собственной территории, но это ничего не меняет.

Руководители ЕС прямым текстом говорят, что поставки оружия на Украину будут продолжаться, чтобы Украина выиграла войну. Запад не посылает туда своих солдат только потому, что жизни людей первого сорта превыше всего. Все остальное, что можно сделать в войне против России, они делают.

Руководство Украины не скрывает, что никаких условий России выполнять не будет. Президент Зеленский говорит об этом прямым текстом.

Руководство Украины не скрывает, что намерено воевать террористическими методами ради создания в западных СМИ нужной картинки. Воевать до последнего украинца. Отсюда — Мариуполь, отсюда — Буча, отсюда — все остальное.

Не существует никакой возможности завершить эту спецоперацию иначе, чем разгромом вооруженных формирований Украины и занятием территории. Все знают, как Киев относится к своим обязательствам. А сейчас они даже не считают нужным давать какие-либо обязательства.

Не существует никакой возможности завершить эту спецоперацию каким-либо соглашением, потому что целью и марионеточного руководства Украины, и его кукловодов является не дальнейшее существование Украины, а нанесение максимального ущерба России. Отсюда — постановки с роддомами, отсюда — «вырванные из ушей сережки», отсюда — «Точки-У» по Донецку.

Ракетные комплексы «Точка-У» Владислав Фальшивомонетчик

Власти Украины вносят свой вклад в эту войну — солдатами, жителями, городами, территориями, кроваво-клоунской риторикой.

Запад вносит свой вклад в эту войну — пропагандой, воровством российской собственности, поставками оружия, психологическими атаками с санкциями и «уходом бизнеса из России».

Никакого примирения с Западом на нейтральных условиях в ближайшие годы (десятилетия) не будет. Одна из сторон одержит победу. Ничья невозможна.

Договориться с Западом нельзя. Все свои обязательства он нарушает столь же легко, как и Киев. Либо мы заставим их убраться с Украины, перестать создавать на наших границах лаборатории биологической войны, террористические батальоны карманных нацистов, пропагандистские помойки под видом «СМИ».

Либо они заставят нас смириться со всем этим, после чего пойдут дальше. Добивать.

Ситуация войны, которая не может закончиться нейтральной ничьей, требует от граждан России единства и готовности к испытаниям. Ради победы, ради справедливого мира и ради торжества правды. Мы не начинали эту войну, но мы должны ее закончить.

И граждане России, за исключением живущих в фантастическом мире «война началась 24.02.22, давайте жить дружно», — граждане России всё это понимают.

Но граждане России в это же самое время продолжают видеть и слышать высокопоставленных любителей сидеть на нескольких стульях. У кого-то второй стул — счета и недвижимость. У кого-то — желание сохранить рукопожатность.

Но какой бы ни была мотивация, в настоящее время она прямо преступна.

Не может быть извиняющегося тона на «переговорах» с Киевом. Киеву может быть предъявляем только ультиматум. Нежелание Киева принимать ультиматум означает желание Киева продолжать жертвовать своими гражданами во имя западных целей. Об этом нужно говорить прямыми словами без полутонов.

Не может быть лепета оправданий по провокациям вроде той, что была в Буче, а прежде — в Мариуполе. Ответом должна быть атака: власти Украины с их западными кукловодами продолжают убивать сограждан ради создания картинок и оправдания этими картинками новых расходов Запада на войну с Россией, и это увеличивает и без того длинный список преступлений Киева и Запада. Об этом нужно говорить прямыми словами без полутонов.

Украина. Буча Официальное интернет-представительство президента Украины

Не может быть никаких оправданий действиям всякого рода телеведущих госканалов и руководителей гостеатров, «протестующих против войны». Призыв к пацифизму в условиях уже начатой против нас войны — это призыв к капитуляции. У богемы было полтора месяца, чтобы осознать реальность. Если кому-то не удалось это сделать, то у него серьезные проблемы либо с разумом, либо с совестью. Второе вероятнее. Так или иначе никто из них больше не должен получать ни одной государственной копейки никак и никогда ‑ и это еще программа-минимум. И об этом должно быть сказано прямо сейчас, прямыми словами без полутонов.

Не может быть никаких оправданий заявлениям всякого рода музыкантов о том, что народ, недовольный бегством части «элиты» на Запад, — «тявкающее мудачьё». Через пятнадцать минут после такого заявления должно последовать заявление о лишении всех наград, о запрете любых выступлений и о возбуждении уголовного дела. Об этом должно говориться сразу и без полутонов.

Не может быть никаких недомолвок в ситуации, когда муниципальные депутаты в Москве говорят о «фашистской России». Через 15 минут после произнесения ими таких слов мы должны услышать слова о возбуждении уголовного дела и об аресте тех, кто это произнёс. Сейчас, пока приносятся жертвы на алтарь войны за правду и справедливый мир, попавшие во власть в результате политических договорняков упражняются в русофобии за государственный счет. Это должно быть прекращено немедленно.

Разумеется, представители государства должны продолжать вести переговоры с Киевом, хотя бы для того, чтобы решать вопрос об обмене пленными. Разумеется, пресс-секретарь главы государства должен давать интервью западным СМИ, чтобы доносить до еще не оглохших нашу точку зрения.

Однако тональность всех этих разговоров и переговоров должна кардинально измениться. Нам не в чем оправдываться.

Мы обвиняем.

Мы обвиняем Запад в использовании Украины (и не только) как тарана в войне с Россией.

Мы обвиняем Запад в накачивании Украины пропагандой, оружием и ненавистью ради создания тарана в войне с Россией.

Мы обвиняем Запад в готовности жертвовать жителями Украины и городами Украины ради тарана в борьбе с Россией.

Мы обвиняем Запад в бесконечных провокациях, бесконечной лжи и ответственности за потоки крови.

Хватит полумер. Хватит полутонов. Хватит оправдываться.

Наша сила — в правде.

А правда — на нашей стороне.