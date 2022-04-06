Брянск, , 16:33 — REGNUM С Владимиром Жириновским было интересно дискутировать как с человеком, обладающим энциклопедическими знаниями, это человек-эпоха и яркая личность, прокомментировал 6 апреля известие о смерти политика губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

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Глава региона выразил соболезнования в связи со смертью неизменного лидера ЛДПР. Александр Богомаз отметил, что Владимир Жириновский никого не оставлял равнодушным.

«Владимир Вольфович приезжал в Брянскую область — участвовал в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Мы общались, очень интересно было дискутировать с ним как с человеком, обладающим энциклопедическими знаниями. У него был свой взгляд на всё, и он всегда мог чётко аргументировать свою позицию по любому вопросу. Егоэнергии и жизнелюбию можно было позавидовать. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», — написал губернатор в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля.