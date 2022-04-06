Брянск, 6 апреля 2022, 16:33 — REGNUM С Владимиром Жириновским было интересно дискутировать как с человеком, обладающим энциклопедическими знаниями, это человек-эпоха и яркая личность, прокомментировал 6 апреля известие о смерти политика губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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Глава региона выразил соболезнования в связи со смертью неизменного лидера ЛДПР. Александр Богомаз отметил, что Владимир Жириновский никого не оставлял равнодушным.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля.