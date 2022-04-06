Элиста, , 16:24 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования по поводу смерти российского политика Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

«Ушел из жизни яркий политик. Я познакомился с ним, будучи уже главой Калмыкии. В личном общении узнал Владимира Вольфовича как позитивного, внимательного и мудрого человека с колоссальным жизненным опытом. Его имя навсегда останется в истории политической системы России», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

Бату Хасиков считает Жириновского одним из талантливейших ораторов современности, который никого не оставлял равнодушным.

ИА REGNUM напоминает, что о смерти Владимира Жириновского стало известно сегодня, 6 апреля.