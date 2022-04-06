Пули-Хумри, Афганистан, , 16:23 — REGNUM Ожесточённые бои идут между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления в афганской провинции Баглан, сообщает 6 апреля Aamaj News.

Афганистан. 1919

По словам представителя фронта Сибгатулла Ахмади, бои идут в районе Андараб: здесь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили несколько атак на позиции ФНС.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебрасывают подкрепления на участки фронта в районы Ходжа и Багдар. Ахмади заявил, что ФНС отразил не менее пяти атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые понесли потери, но продолжают атаковать.

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