Пули-Хумри, Афганистан, 6 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Ожесточённые бои идут между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления в афганской провинции Баглан, сообщает 6 апреля Aamaj News.

Афганистан. 1919

По словам представителя фронта Сибгатулла Ахмади, бои идут в районе Андараб: здесь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили несколько атак на позиции ФНС.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебрасывают подкрепления на участки фронта в районы Ходжа и Багдар. Ахмади заявил, что ФНС отразил не менее пяти атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые понесли потери, но продолжают атаковать.