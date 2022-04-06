Москва, , 16:18 — REGNUM Перевод торговли газом и другими товарами из иностранных валют в рубли имеет для России принципиальное значение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Для России принципиальное значение имеет перевод своей торговли на рубли. С этим не согласны, например, металлурги, которые считают, что необходимо сохранить прежний формат — высокие цены на внутреннем рынке на продукцию металлургов и при этом свобода вывода капиталов в офшоры. Они хотели бы, чтобы мир был прежним. Есть немало бизнесов, которые бы хотели, чтобы все было по-старому. Но мир уже не будет прежним», — сказал Колташов.

Поэтому одной из первостепенных задач для России является перевод на оплату рублями экспорта не только газа, но и других товаров.

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