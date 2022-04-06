Бриджтаун, , 19:54 — REGNUM Барбадосская и американская певица Рианна попала в обновлённый рейтинг журнала Forbes, посвящённый богатейшим людям планеты. Об этом пишет издание Complex 6 апреля.

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Так, капитал исполнительницы в настоящее время оценивается в $1,7 млрд, что делает её первым в истории миллиардером из Барбадоса. Основными источниками дохода Рианны являются доля в косметической компании Fenty Beauty и авторский бренд нижнего белья Savage X Fenty, а также творческая деятельность.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин планеты. Лидером списка стала наследница косметической компании L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс.

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