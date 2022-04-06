Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования соратникам и коллегам лидера ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Владимир Вольфович внес значительный вклад в становление политической культуры и развитие парламентаризма в России», — говорится в правительственной телеграмме.

Напомним, лидер ЛДПР Жириновский находился на лечении в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Он заболел COVID-19 и был подключён к аппарату ИВЛ. Периодически в ЛДПР выступали с заявлениями о том, что Жириновский идет на поправку и даже раздает поручения. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля в ходе пленарного заседания Госдумы.