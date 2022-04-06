Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Книжный магазин «Листва» в Санкт-Петербурге, где накануне прошли полицейские обыски и были задержаны восемь человек, 6 апреля заявил о продолжении атаки недоброжелателей на магазин.

Vk.com/listva_books Сотрудники ЖКС у книжного магазина «Листва»

«Атаки на Листву продолжаются. Сегодня к нам наведались некие господа среднеазиатской наружности и украли нашу вывеску. Началось всё буквально после открытия, пришли двое мужчин, что-то фотографировали. Затем один из них сорвал дверь домофона с магнита, а через минуту уже вышел со стремянкой. После этого вывеска пропала», — сообщили сотрудники магазина.

Напомним, вечером 5 апреля, как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, после звонка некоей сотрудницы ЖКС в полицию с сообщением о подозрительных людях в магазине, в помещении дома 33 по Литейному проспекту прошли обыски, были задержаны и доставлены в отдел восемь человек. Информация о возм­ожных противоправных действиях подтверждения не нашла, всех задержанных отпустили.

Видео: Книжная лавка «Листва»: Петербург