Воронеж, 6 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения при проведении благоустройства парка «Орлёнок» в Воронеже выявлены сотрудниками Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 апреля по итогам внеплановой проверки в отношении управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Пресс-служба администрации Воронежа Входная группа парка «Орлёнок»

Как уточнили в ведомстве, установлены «несоответствия фактически выполненных объемов и видов работ — видам и объемам мероприятий, предусмотренных проектной документацией». В частности, проект предусматривал максимальное сохранение зелёных насаждений на территории парка и удаление только 24 больных деревьев. Однако на самом деле под вырубку попали 147 деревьев. Также инспекторы Росприроднадзора выявили отклонения от проекта при озеленении, строительстве дорожек и проездов, установке освещения.

По итогам проверки Управлению строительной политики администрации городского округа город Воронеж выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 27 апреля 2022 года. Виновные привлечены к административно отвественности за осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Орлёнок» находился на реконструкции с лета 2019 года. Сроки открытия его неоднократно переносились. Наконец, его открыли для посетителей 18 декабря 2021 года, официальное открытие пока не состоялось.