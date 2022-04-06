Москва, , 19:06 — REGNUM Только после установления с Москвой искренних доверительных отношений возможно урегулирование конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Брифинг Давида Тархан-Моурави. «Проблемы современной Грузии» © ИА REGNUM

Во время брифинга главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров спросил:

Анатолий Бибилов высказался за присоединение Южной Осетии к России. Это, без всякого сомения, был предвыборный ход. Но Бибилов повторил это сейчас, после выборов. Почему это был несомненный предвыборный ход? По социологическим данным, до 90% населения Южной Осетии выступает за присоединение к России. И только 5% против. Это сильный ход. Надо честно сказать, реакция в России на эту инициативу была сдержанной. Вы и Ваша партия стоите на позициях нейтралитета в отношениях с Россией и рассчитываете на мирное урегулирование этих вопросов. Никогда мне не нравилась эта формула, но я лучше не могу сформулировать: а что Грузия может предложить Абхазии и Южной Осетии в плане восстановления свой бывшей (я как русский человек, как гражданин России, считаю, что территориальная целостность сейчас другая) территориальной целостности? Абхазия выступила против перспективы присоединения к России, хотя понятно, что и экономически, и коммуникационно, и с военной, и с правовой точки зрения Абхазия, точно так же, как и Южная Осетия, абсолютно зависит от России. Модест Колеров В ходе предвыборной компании в Южной Осетии президентвысказался за присоединение Южной Осетии к России. Это, без всякого сомения, был предвыборный ход. Но Бибилов повторил это сейчас, после выборов. Почему это был несомненный предвыборный ход? По социологическим данным, до 90% населения Южной Осетии выступает за присоединение к России. И только 5% против. Это сильный ход. Надо честно сказать, реакция в России на эту инициативу была сдержанной. Вы и Ваша партия стоите на позициях нейтралитета в отношениях с Россией и рассчитываете на мирное урегулирование этих вопросов. Никогда мне не нравилась эта формула, но я лучше не могу сформулировать: а что Грузия может предложить Абхазии и Южной Осетии в плане восстановления свой бывшей (я как русский человек, как гражданин России, считаю, что территориальная целостность сейчас другая) территориальной целостности? Абхазия выступила против перспективы присоединения к России, хотя понятно, что и экономически, и коммуникационно, и с военной, и с правовой точки зрения Абхазия, точно так же, как и Южная Осетия, абсолютно зависит от России.

Последовали следующие ответы Давида Тархан-Моурави:

«Этот вопрос очень непростой. Как это ни странно, я бы начал с генетики. В Абхазии 60 тысяч человек считают себя грузинами, а абхазов — 70 тысяч. Это — по нашим данным. Абхазы считают по-другому. В Абхазии и сейчас есть районы, где население — сплошь грузинское, Например, Гальский район. Мы имеем неопровержимые генетические доказательства того, что 75% абхазов имеют абсолютно тот же генетический код, что и грузины. И языки, абхазский и грузинский, происходят от одного языка. То, что мы родственники, абсолютный факт. Но национальность, всё-таки, это — вопрос психологии. Если ты веришь в то, что ты — русский, ты — русский. Если ты веришь в то, что ты — грузин, ты — грузин. Если ты веришь в то, что ты — абхаз, ты — абхаз. И мы это уважаем! Но мы не должны забывать, что у нас общие предки и что мы — самые ближайшие родственники. Но сегодня, к великому сожалению, там уже третье поколение вырастает в Абхазии, которое 30 сентября празднует победу в «Отечественной войне над грузинскими захватчиками». Это — неправильно, у нас — общее Отечество, и мы там — не захватчики! И грузины, и абхазы живут там уже пять тысяч лет. Здесь есть братоубийственная война. Сейчас параллель провести очень легко. Украинцы и русские гораздо более близкие родственники. И братья воюют сейчас из-за НАТО. Разве это не глупость? Такая же глупость произошла и у нас, когда во время трагической войны, когда абхазы и грузины непонятно вообще из-за чего друг друга убивали. Последствия — сложные, но, тем не менее, отношения, всё-таки, как-то восстанавливаются. То же самое и в Южной Осетии, у 67% осетин такой же генетический код, как и у грузин».

Михаила Саакашвили, который и сам восстановил юго-осетинскую администрацию, что вообще поразительно. Есть другие люди в Грузии, которые хотят полностью отрезать от Грузии Абхазию и Южную Осетию и навсегда от них отказаться. Такие идеи лоббируются общественными организациями, которые финансируются западными радикальными либеральными силами. Они не хотят искать никаких путей к восстановлению отношений, а хотят создать железный занавес. Есть в Грузии люди, которые хотят разделить Абхазию и Южную Осетию, присоединив территории, населённые там грузинами, к Грузии. Есть люди, которые говорят о федерации и конфедерации. То есть, существует поле для поиска. Давид Тархан-Моурави Можно ли найти выход? Безусловно можно! Надо понять, какие настроения есть и в Грузии, и в Абхазии. В Грузии есть люди, которые говорят, что нужно вернуть старую ситуацию, Южная Осетия должна стать автономной областью, и вообще термин «Южная Осетия» использовать нельзя, а Абхазия должна стать автономной республикой. Таких людей сейчас меньшинство, и они просто не понимают реалий. Мы должны понять, Что Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии в качестве автономий. Этого уже не произойдёт. И если мы не будем использовать термин «Южная Осетия», а говорить только «Цхинвальский регион», то это крайне раздражает осетин, и движения вперёд не будет. Причём, этого говорят, в основном, люди, поддерживающие, который и сам восстановил юго-осетинскую администрацию, что вообще поразительно. Есть другие люди в Грузии, которые хотят полностью отрезать от Грузии Абхазию и Южную Осетию и навсегда от них отказаться. Такие идеи лоббируются общественными организациями, которые финансируются западными радикальными либеральными силами. Они не хотят искать никаких путей к восстановлению отношений, а хотят создать железный занавес. Есть в Грузии люди, которые хотят разделить Абхазию и Южную Осетию, присоединив территории, населённые там грузинами, к Грузии. Есть люди, которые говорят о федерации и конфедерации. То есть, существует поле для поиска.

«Что же касается лично нас, то у нас есть совершенно конкретный план. В первую очередь, вопрос надо решить справедливо. Я не считаю справедливым и хорошим включение Южной Осетии в состав России. Потому что, хотя сейчас отношения и сложные, но это может создать совершенно непреодолимый разрыв. Тем более существует схема, и у нас она есть, того, как найти для всех приемлемое решение. Для Тбилиси, для Москвы, для Сухума, для Цхинвала. На наш взгляд, надо сначала, для того, чтобы спасти Грузию от войны, от разрушения и от дальнейшего распада, урегулировать отношения с Москвой. Затем наладить контакты с Абхазией и Южной Осетией. Потом обсуждать закулисно. И только тогда, когда мы к чему-то придём, делать публичные заявления. Иначе можно идею изначально похоронить. Но решение вопроса есть, мирное для всех. Однако оно невозможно без активного содействия России. А его нельзя добиться, без урегулирования отношений с Россией. Во вражде это не может родиться! Поэтому мы должны заново выстроить с Россией искренние доверительные отношения. И тогда мы придём к решению всех этих проблем», — уверен Давид Тархан-Моурави.