Москва, 6 апреля 2022, 19:06 — REGNUM Только после установления с Москвой искренних доверительных отношений возможно урегулирование конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.
Во время брифинга главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров спросил:
Последовали следующие ответы Давида Тархан-Моурави:
«Этот вопрос очень непростой. Как это ни странно, я бы начал с генетики. В Абхазии 60 тысяч человек считают себя грузинами, а абхазов — 70 тысяч. Это — по нашим данным. Абхазы считают по-другому. В Абхазии и сейчас есть районы, где население — сплошь грузинское, Например, Гальский район. Мы имеем неопровержимые генетические доказательства того, что 75% абхазов имеют абсолютно тот же генетический код, что и грузины. И языки, абхазский и грузинский, происходят от одного языка. То, что мы родственники, абсолютный факт. Но национальность, всё-таки, это — вопрос психологии. Если ты веришь в то, что ты — русский, ты — русский. Если ты веришь в то, что ты — грузин, ты — грузин. Если ты веришь в то, что ты — абхаз, ты — абхаз. И мы это уважаем! Но мы не должны забывать, что у нас общие предки и что мы — самые ближайшие родственники. Но сегодня, к великому сожалению, там уже третье поколение вырастает в Абхазии, которое 30 сентября празднует победу в «Отечественной войне над грузинскими захватчиками». Это — неправильно, у нас — общее Отечество, и мы там — не захватчики! И грузины, и абхазы живут там уже пять тысяч лет. Здесь есть братоубийственная война. Сейчас параллель провести очень легко. Украинцы и русские гораздо более близкие родственники. И братья воюют сейчас из-за НАТО. Разве это не глупость? Такая же глупость произошла и у нас, когда во время трагической войны, когда абхазы и грузины непонятно вообще из-за чего друг друга убивали. Последствия — сложные, но, тем не менее, отношения, всё-таки, как-то восстанавливаются. То же самое и в Южной Осетии, у 67% осетин такой же генетический код, как и у грузин».
«Что же касается лично нас, то у нас есть совершенно конкретный план. В первую очередь, вопрос надо решить справедливо. Я не считаю справедливым и хорошим включение Южной Осетии в состав России. Потому что, хотя сейчас отношения и сложные, но это может создать совершенно непреодолимый разрыв. Тем более существует схема, и у нас она есть, того, как найти для всех приемлемое решение. Для Тбилиси, для Москвы, для Сухума, для Цхинвала. На наш взгляд, надо сначала, для того, чтобы спасти Грузию от войны, от разрушения и от дальнейшего распада, урегулировать отношения с Москвой. Затем наладить контакты с Абхазией и Южной Осетией. Потом обсуждать закулисно. И только тогда, когда мы к чему-то придём, делать публичные заявления. Иначе можно идею изначально похоронить. Но решение вопроса есть, мирное для всех. Однако оно невозможно без активного содействия России. А его нельзя добиться, без урегулирования отношений с Россией. Во вражде это не может родиться! Поэтому мы должны заново выстроить с Россией искренние доверительные отношения. И тогда мы придём к решению всех этих проблем», — уверен Давид Тархан-Моурави.