Лондон, 6 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» предложило услуги 26-летнего центрфорварда сборной Германии Тимо Вернера двум итальянским клубам, выступающим в Серии А.

Granada Тимо Вернер

Как сообщает издание The Express, Тимо Вернер был предложен туринскому «Ювентусу» и «Милану». Трансфер может состояться в ближайшее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Тимо Вернер принял участие в 27-ми матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Челси» Вернер выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.