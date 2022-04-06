Нижний Новгород, 6 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. За март 2022 года международный аэропорт Нижнего Новгорода обслужил 58,4 тысячи пассажиров, что на 12,4 тысячи человек или 17,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главной воздушной гавани региона.

Www.facebook.com/airportnn/ Аэропорт имени Чкалова. Нижний Новгород

Отмечается, что снижение пассажиропотока связано с закрытием воздушного пространства над аэропортами юга России и приостановкой полетов по международным направлениям для российских авиакомпаний.

«И если в рассматриваемом периоде снижение перевозок авиапассажиров на внутрироссийских направлениях составило 11,4%, то в международном сегменте пассажиропоток снизился на 63%», — уточнили в аэропорту имени Чкалова.

Из семи анонсируемых в весенне-летнем расписании международных направлений фактически на начало апреля рейсы выполняются только в Ереван.

А из 21 направления в города России, минуя Москву, полеты по которым также планировались к выполнению в весенне-летнем расписании, сегодня выполняются по 10 маршрутам.

Вместе с тем в расписании нижегородского аэропорта по-прежнему присутствуют традиционные рейсы на курорты юга России, старт которых запланирован на майские праздники.