Вашингтон, 6 апреля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Актёр Кенни Рок, младший брат комика Криса Рока, прокомментировал скандал, произошедший между его родственником и артистом Уиллом Смитом. Об этом 6 апреля пишет Page Six.

(сс) Andy Witchger Крис Рок

Кенни Рок признался, что изначально думал о том, что удар Смита является постановочным, но позже изменил своё мнение. «Мой брат не представлял для него угрозы. Он унизил его перед миллионами людей, которые смотрели шоу», — высказался брат комика о пощёчине. Как отмечает СМИ, Кенни Рок также призвал организаторов премии «Оскар» лишить Уилла Смита награды.

ИА REGNUM напоминает, что на церемонии премии «Оскар-2022» Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку о причёске его жены. Позже актёр извинился перед комиком и покинул Американскую киноакадемию.