Москва, 6 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В России запущена программа поддержки авиаперевозчиков и аэропортов. Об этом 6 апреля заявил министр транспорта Виталий Савельев а брифинге о готовности транспортного комплекса к пассажироперевозкам летом 2022 года.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

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«Было принято беспрецедентное решением нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным в части субсидирования перевозок — мы возвращаем деньги за билеты, которые будут выплачены пассажирам, потому что мы понимаем, что не по их вине случилась ситуация, по которой они не смогли посетить зарубежные страны и (совершить) перевозки внутри России», — заявил Савельев.

«Второе: те аэропорты, которые сейчас вынужденно закрыты, это 11 аэропортов юга, они тоже получат субсидии со стороны правительства. Для того, чтобы они смогли восстановить те потери, которые они получили», — указал он.