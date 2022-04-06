Париж, , 16:05 — REGNUM Житель Франции, выигравший в лотерею «ЕвроМиллион» 200 млн евро в декабре 2020 года, пожертвует почти всю сумму в созданный им фонд для сохранения окружающей среды, сообщает Le Figaro.

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Средства пойдут на защиту и возрождение лесов, сохранению и восстановлению биоразнообразия.

Напомним, это джекпот в размере 200 млн евро является вторым по величине выигрышем, когда-либо выигранным во Франции. Крупнейший в истории Франции выигрыш в размере 220 млн евро получил также француз в октябре 2021 года.