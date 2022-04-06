Москва, 6 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В России проверки использования контрольно-кассовой техники провоцируют коррупцию. Так считает общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, которая предложила провести в РФ эксперимент по замене бумажных чеков электронными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена РФ.

Кассовый чек

«Проверки использования контрольно-кассовой техники также провоцируют коррупционную составляющую, — полагает Татулова. — Особенно это актуально для регионов. Перевод бумажного чека в электронный с онлайн-контролем смог бы стать для экономики страны стратегическим решением, аналогичным реформе ДПС».

Омбудсмен предлагает на первом этапе разрешить покупателю выбирать между бумажным и электронным чеком.

По ее мнению, возможность получения чека на почту вместо тотальной обязательной выдачи бумажных чеков – одна из эффективных мер экономии для офлайн-бизнеса.

«Это также поможет в сдерживании роста потребительских цен, так как расходы на чековую ленту в итоге ложатся на плечи конечного потребителя», — убеждена омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Татулова объяснила, почему в РФ нужно отказаться от бумажных чеков.