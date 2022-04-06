Москва, , 16:01 — REGNUM По России доступно около 5,5 тыс. межрегиональных маршрутов, и в 2022 году появятся новые. Об этом 6 апреля заявил министр транспорта Виталий Савельев а брифинге о готовности транспортного комплекса к пассажироперевозкам летом 2022 года.

Министр транспорт РФ Виталий Савельев АО «БТС-МОСТ»

«Очень много пассажиров предпочитают поездки на автобусном транспорте, и сегодня уже доступно около 5,5 тыс. межрегиональных маршрутов по всей нашей стране Хочу особое внимание обратить на 42 маршрута, которые добавились в этом году», — заявил Савельев.

«Пассажиры ждали их. Новые маршруты запущены в Краснодарском, Ставропольском краях, Татарстане, Крыму, Калмыкии, Ростовской, Астраханской, Ульяновской, Новосибирской и других областях», — подчеркнул он.