Вильярреаль, Испания, 6 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 апреля, в Вильярреале (Испания) на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Ранее сообщалось, что «Баварии» не смогут помочь защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис и камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг, продолжающие восстанавливаться от повреждений.

В последний раз «Бавария» и «Вильярреал» играли между собой 22 ноября 2011 года в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов 2011/12. Тот матч завершился уверенной победой мюнхенской команды со счетом 3:1 благодаря голам Франка Рибери (3' Тони Кроос, 69' Тони Кроос) и Марио Гомеса (23').