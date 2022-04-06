Липецк, 6 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 34 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 апреля выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом – на 33 меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 146 тыс. 254 случая заражения.

За весь период наблюдения 136 тыс. 756 человек выписаны после курса лечения, в том числе 795 – за последние сутки.

За весь период скончались 3579 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев.