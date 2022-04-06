Афины , , 16:00 — REGNUM В центре Афин собрались граждане, недовольные ростом цен и низкими зарплатами. Призывы усилить борьбу против дороговизны и за повышение зарплаты, а также за коллективные трудовые договоры звучали 6 апреля на центральной площади Синтагма, где собрались сторонники коммунистический профсоюз Всеобщий боевой фронт (ПАМЕ).

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По мнению профсоюзов, только коллективные договоры могут защитить рабочих от произвола работодателей.

Ещё один митинг прошёл на площади Клафтмонас, участие в котором, по оценкам полиции, приняли более 3 тысяч человек. Здесь члены профсоюзов работников государственного сектора (ADEDI) и частного сектора — Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) выступили против приватизации госпредприятий, пишет РИА Новости. Также они потребовали сделать бесплатное государственное здравоохранение для всех.

После митинга участники спокойно разошлись.