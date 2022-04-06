Москва, 6 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. С 6 до 8 апреля включительно продлён срок подачи заявок от регионов России на поддержку проектов создания и развитие инфраструктуры для национальных туристических маршрутов, сообщили в Ростуризме.

LisaRedfern Туристы

Регионы России, которые получат деньги из федерального бюджета, будут определены до 12 апреля. Получатель гранта должен вложить в проект не менее 30% собственных средств. При этом ГУПы не могут быть получателями грантов.

Сумма грантов по трём объявленным Ростуризмом программам колеблется от 3 млн до 10 млн рублей, в зависимости от типа проекта. А на национальные маршруты каждый субъект сможет получить грант в размере до 8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, все проекты в сфере туризма должны быть реализованы предпринимателями в регионах России до 31 декабря 2022 года.

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