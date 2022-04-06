Энгельсский район, Саратовская область, , 17:18 — REGNUM В Энгельсском районе Саратовской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Об этом сообщил руководитель регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о дорожной аварии поступила в экстренные службы 6 апреля в 15:36 (местное время). Около села Безымянное столкнулись фура MAN и «ВАЗ-2112».

В результате ДТП погибли два человека из легкового автомобиля. На месте работают спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 апреля в Балаковском районе Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с опорой электропередач. От полученных травм на месте скончались мужчина и женщина.

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