Уфа, , 16:01 — REGNUM Бывшего судебного пристава осудили за мошенничество в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судебный пристав 02.fssprus.ru

В суде было установлено, что летом 2017 года в производстве судебного пристава-исполнителя находились материалы о взыскании с гражданина 30 тысяч рублей за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

«В целях личного обогащения пристав предложил должнику передать ему сумму штрафа, денежные средства присвоил себе, изготовив подложный банковский чек и окончив исполнительное производство», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, после увольнения со службы, фигурант уголовного дела подделал документы, тем самым избежал принудительного взыскания собственного штрафа за езду в нетрезвом виде.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, служебного подлога, подделки документов.

Свою вину подсудимый признал.

Учалинский районный суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период, а также лишению права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года.