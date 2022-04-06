6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:28 — REGNUM В Южной Корее обсудили неуместную шутку австралийского ток-шоу в отношении южнокорейской музыкальной группы BTS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям СМИ, 4 апреля австралийское ток-шоу The Project опубликовало на своей страничке в социальной сети Twitter отрывок видео с церемонии награждения музыкальной премии Грэмми.

На данном отрывке изображен участник южнокорейской группы BTS по имени Ви (Ким Тхэ Хён), наслаждающийся выступлением другого исполнителя. Однако австралийская телепрограмма с помощью компьютерной графики «пририсовали» певцу разлетающиеся молекулы коронавируса SARS-CoV-2.

В Сети в адрес телепрограммы посыпалась критика и обвинения по поводу расистских взглядов Запада, который рассматривает выходцев из Азии как источник инфекции коронавируса.

В последствии The Project удалил видео без каких-либо комментариев, однако поклонники группы требуют официальных извинений перед BTS за расистский монтаж.

Отметим, что это не первый случай, когда австралийские СМИ показывают свои расистские взгляды в отношении южнокорейской группы. В 2019 году когда BTS вошли в список «Величайших мировых сумасшествий» в шоу «20 to one», ведущий Джимми Карр сказал, что никогда не слышал о группе, а также добавил, что «если бы Ким Чен Ыну нравились мужчины-айдолы, то проблема войны могла бы испариться».

Как сообщало ИА REGNUM, группа BTS может выступить на церемонии инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

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Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«Австралия и по сей день остается расисткой страной. Эта страна была создана как тюрьма для преступников, не удивительно, что такое неподобающее отношение к другим людям остается и по сей день», — отмечает jeff***.

«Австралия, Новая Зеландия, Канада… Хорошее место для иммиграции, однако есть один недостаток — это расистские страны», — жалуется lenn***.

«Что с них взять, их предки были преступниками», — пишет krre***.

«Уверен, вся ненависть к азиатам идет от китайцев», — предполагает jama***.

«Они завидуют их популярность? Жалко австралийских поклонников группы», — пишет walt***.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

«Они просто завидуют красоте Ви. Он очень красивый», — восторгается jbh9***.

«Это всё из-за действующего правительства. Это из-за него нас считают рассадником коронавируса», — предполагает deco***.

«То что они сделали — подло и низко», — считает ailr***.

«Если Вы живете в развитой стране, то у вас даже мысли не возникнет критиковать других за цвет их кожи», — считает haha***.

«В Австралии слишком много китайцев, поэтому не удивительно, что они ненавидят азиатов», — предполагает wkbi***.

«Администрация Муна не блокировала границы в первые дни пандемии и сейчас число заражений и смертельных случаев зашкаливает. Поэтому неудивительно, что из уст «белых» людей может исходить что-то подобное», — пишет aeri***.

«Да что вообще знают люди, которые не говорят по-корейски?» — интересуется kshs***.

«Не вините Австралию», — просит wrqc***.